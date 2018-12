Gli applausi sono tutti per lui, il nemico che ritorna, che vuol prendersi quel che resta del banchetto organizzato in sua assenza e trasformarlo in una nuova festa, in una nuova vita: Friedrich Merz è il più popolare tra i candidati alla successione di Angela Merkel, i suoi sostenitori lo chiamano enfatici “Federico il Grande”, per mostrare quanto lui sia combattivo e carismatico, una botta di coraggio dopo una stagione lunga (e felice) di calcoli e cautela. Merz è “l’anti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.