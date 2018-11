In bilico sulla Brexit

Bruxelles. L’accordo sulla Brexit è il meglio che Theresa May potesse ottenere per il bene del Regno Unito fuori dall’Unione europea e, proprio per questo, è l’accordo politicamente più tossico per il primo ministro britannico. Le 585 pagine di bozza di trattato, ma soprattutto il protocollo per evitare il ritorno della frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del nord, condannano il Regno Unito a restare in alcune strutture istituzionali e regolamentari dell’Ue ben oltre il 29 marzo 2019, giorno della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.