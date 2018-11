Si dimette il segretario della Brexit Dominic Raab

Si è dimesso il segretario della Brexit, Dominic Raab, dopo il Consiglio dei ministri di ieri notte, in cui la May ha presentato il suo accordo sulla Brexit al governo. Raab era stato nominato ministro dopo le dimissioni del suo predecessore David Davis, che aveva lasciato l'incarico a giugno perché contrario alla proposta dei Chequers della premier May.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 novembre 2018

Nella sua lettera di dimissioni, Dominic Raab ha spiegato che “lui non può essere a favore di un accordo che mette in pericolo l'integrità del Regno Unito”. Secondo l'intesa, l'Irlanda del Nord avrà un regime regolatorio diverso dal Regno Unito durante il periodo di transizione e questo, per i critici, mina l'unità della Gran Bretagna. Inoltre, Raab ha spiegato di non poter "supportare un backstop indefinito, dove l'Unione europea esercita il potere di veto sulla nostra uscita”.

Il “backstop” è un regime regolatorio creato ad hoc per l'Irlanda del Nord, che resterà in vigore finché non verrà trovato un accordo definitivo tra Londra e Bruxelles. Il Regno Unito non potrà uscire da questo regime speciale senza il consenso dell'Unione europea. Questo, spiega Raab nella sua lettera, “lascia il Regno Unito senza alcun controllo democratico sulle proprie leggi. Se accettiamo l'accordo, questo pregiudicherà la nostra posizione in vista della seconda fase della negoziazione”. Infatti, i critici dell'accordo sostengono che l'Unione europea userà il potere negoziale che le deriva dal backstop per avere un maggiore peso nelle trattative e per costringere il Regno Unito a rimanere nell'unione doganale. In precedenza si era dimesso il viceministro per l'Irlanda del nord Shailesh Vara, anche lui contrario al fatto che il backstop non prevedesse l'uscita unilaterale della Gran Bretagna.