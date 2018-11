Uscire dall’Europa non conviene

Trema tutto attorno a Theresa May, trema anche lei, come al solito, più del solito, perché la rivolta dei suoi è grande e la tentazione cannibale del Partito conservatore è ingovernabile. Il ministro della Brexit, Dominic Raab, si è dimesso (dopo quattro mesi scarsi), così anche la sua vice Suella Braverman, la ministra del Lavoro Esther McVey e il sottosegretario per l’Irlanda del nord (che è un remainer), mentre in Parlamento i falchi brexiteers capitanati da Jacob Rees-Mogg organizzano un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.