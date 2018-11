Il “successo libico” di Conte è una foto già vecchia

E così il premier Conte durante la conferenza di Palermo è riuscito a far stringere la mano ai due rappresentanti della Libia spezzata: da una parte il premier di Tripoli, Fayez al Serraj, e dall’altra il generale che comanda la Cirenaica, Khalifa Haftar. Peccato che la stessa foto l’aveva già ottenuta il presidente francese Emmanuel Macron nel luglio 2017 a Parigi e senza poi ottenere grandi successi (e i due si erano già stretti la mano davanti ai fotografi anche nel 2016). I francesi avevano chiesto a Serraj e Haftar di portare la Libia a elezioni a dicembre 2018 e invece com’è facile constatare manca soltanto un mese e le elezioni sono un’utopia, è già tanto se i combattimenti a Tripoli si sono temporaneamente interrotti. Il punto è che le foto ricordo non sono difficili da ottenere e non equivalgono a progressi diplomatici. Conte aveva invitato a Palermo il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Molti esperti avvisavano: al massimo otterremo una foto ricordo. Ed eccola qui.