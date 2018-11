Trumpiani alla riscossa

Milano. Chi ha lavorato con me in queste “incredibili” elezioni di metà mandato è andato molto bene, chi non l’ha fatto “say goodbye”, addio per sempre. Donald Trump ha festeggiato il “successo straordinario” con i suoi soliti toni roboanti, avevamo tutti contro ma ce l’abbiamo fatta, e pazienza se la Camera torna ai democratici, il Senato è robustamente repubblicano, anzi, robustamente trumpiano. Le ribellioni dentro al Grand Old Party – quel disagio che aveva caratterizzato i repubblicani due anni fa...

