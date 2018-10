La mostrificazione di Mr Soros

La polizia di Bedford, New York, ha detto che è stato ritrovato un ordigno esplosivo nella cassetta delle lettere di una villa che appartiene a George Soros, il filantropo liberal di ottantotto anni che è il target privilegiato delle teorie del complotto più care alla destra estrema. Scorrendo i commenti sui social, si legge: peccato che l’ordigno non sia esploso, “ti prego”, attentatore anonimo, “ritenta”; Soros è un “servo occulto”, “inscena un attentato contro se stesso” e via dicendo. Le...

