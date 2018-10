Cosa succede con le bombe negli Stati Uniti

Tre pacchi bomba sono stati intercettati negli Stati Uniti: uno indirizzato alla Cnn, uno al presidente Clinton e al segretario di stato Clinton e uno al presidente Obama.

La sede di Time Warner a New York dove si trovano anche gli uffici della Cnn è stata evacuata per un pacco bomba sospetto, e tutte le trasmissioni sono state interrotte. La Casa Bianca ha subito condannato gli atti di violenza: “Condanniamo gli attacchi violenti commessi contro il presidente Obama, il presidente Clinton, il segretario di stato Clinton e altre figure pubbliche. Questi atti terroristici sono spregevoli e i responsabili dovranno rispondere nella misura più severa consentita dalla legge”.

Here's the moment CNN had to handoff to DC and evacuate Time Warner Center in New York pic.twitter.com/TUtnWrss9z