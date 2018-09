Attraversa la strada e liberati della cupa demagogia, Europa

Tutti a sfruculiare Macron perché a un giovane che in strada gli ha detto avvilito la brutta fine che fanno i curriculum inviati alle imprese ha risposto che nella ristorazione e in altre attività produttive è pieno di imprenditori che cercano lavoratori, “se attraverso la strada le trovo un posto, via, si dia da fare”. L’uomo è fatto così, gentile, frizzante, ma indisponibile alla demagogia nella sua forma più diffusa e più indifferente ai fatti, cioè la cultura del piagnisteo....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.