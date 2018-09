Salvate i pachidermi dai cinesi

L’hanno definita una delle più grandi operazioni di bracconaggio della storia. Durante le ricognizioni aeree effettuate negli ultimi due mesi, Elephants Without Borders, che si occupa di operazioni antibracconaggio, ha individuato le carcasse di una novantina di elefanti nei pressi della riserva del Delta dell’Okavango, in Botswana. Fino a pochi mesi fa la Repubblica del Botswana, che ha la più grande popolazione di elefanti africani del mondo, era una specie di paradiso terrestre per i pachidermi, grazie anche alle squadre...

