Se POTUS conferma le bufale russe

Roma. La conferenza stampa di Trump e Putin a Helsinki è stata molto importante per molte ragioni, una in particolare è che il presidente americano ha legittimato il modo russo di raccontare quello che succede nel mondo. Non importa se poi succede, come è accaduto ieri, che Trump cerca di rimangiarsi quello che detto al cospetto del presidente russo e di cambiare il senso delle parole che ha pronunciato, come se qualcuno gli avesse spiegato le conseguenze delle sue dichiarazioni....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.