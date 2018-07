La verità è morta, ma l’assassino non è ancora stato trovato. Michiko Kakutani, che per 38 anni è stata l’ammirata e temuta critica letteraria del New York Times, ha provato a mettersi sulle sue tracce nella sua opera prima, intitolata appunto The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump. Si tratta di un libro breve e ricchissimo in cui questa figura quasi leggendaria documenta, appoggiandosi su un fenomenale apparato di letture, le circostanze del decesso, delinea...

