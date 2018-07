Inviti e veti. Le “buone maniere” di Salvini con Putin

Italia-Canada: ministro Centinaio, nessuna fretta di portare il Ceta in aula

- L'Italia non ha fretta di portare in aula l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada (Ceta). Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura italiano, Gian Marco Centinaio, suggerendo che la posizione del governo potrebbe cambiare. I ministri del governo euroscettico Movimento 5 stelle-Lega hanno detto che l'Italia non ratificherà il Ceta (l'Accordo economico e commerciale globale), minacciando il primo importante accordo commerciale dell'Ue, dopo quello con la Corea del Sud del 2011. Oggi come oggi "nulla ci sta dicendo in modo concreto e con dati reali e razionali che la posizione che abbiamo assunto nel contratto di governo" sul Ceta "è una posizione sbagliata". "Nessuno – ha precisato il ministro – ha fretta di portare il Ceta in aula. Vogliamo capire con dati concreti se realmente il Ceta è vantaggioso per il nostro paese. Ad oggi ci sembra di no".