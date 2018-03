Un assadista a Roma

Il capo dei servizi segreti siriani, Ali Mamlouk, è stato in Italia a gennaio, ha scritto ieri il quotidiano francese Monde, invitato dall’Agenzia dell’informazione e di sicurezza esterna (Aise) per incontrare il suo omologo italiano, Alberto Manenti. Mamlouk è arrivato a Roma a gennaio a bordo di un jet italiano e la sua visita è stata tenuta segreta perché questo generale di 72 anni compare sulla lista dei leader siriani sotto sanzioni dell’Unione europea per il loro ruolo nella guerra...

