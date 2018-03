I diplomatici russi lasciano Londra dopo il caso della spia avvelenata

I 23 diplomatici russi e le loro famiglie hanno cominciato a lasciare il Regno Unito dopo che il governo britannico ha deciso la loro espulsione come reazione all'avvelenamento dell'ex spia russa, Sergei Skripal. Secondo la premier britannica Theresa May, Mosca è "colpevole" del tentato omicidio di Skripal e della figlia Yulia, avvelenati col gas nervino a Salisbury. L'ambasciata russa a Londra ha comunicato che circa un'ottantina di funzionari, inclusi agenti dell'intelligence e le rispettive famiglie, lasceranno il paese entro oggi. Una piccola folla si è radunata davanti all'ingresso dell'ambasciata per salutare i funzionari partiti per ritornare in Russia.