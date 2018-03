Trump e 14 governi alleati seguono Londra e cacciano diplomatici russi

Roma. Sembrava che la missione del primo ministro britannico, Theresa May, la settimana scorsa a Bruxelles per convincere gli europei a una risposta comune contro la Russia fosse fallita e invece la sua diplomazia e la condivisione di intelligence hanno ottenuto un risultato enorme. Ieri l’Amministrazione Trump e quattordici governi alleati in Europa inclusa l’Italia “hanno annunciato l’espulsione di cento agenti dell’intelligence russa entro una settimana” – come ha riferito May alla Camera – e altre espulsioni sono state annunciate...

