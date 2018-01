Il Dragone bianco e la conquista dell'Artico. La strategia " polare" della Cina

Roma. Murmansk, la città più grande del mondo all’interno del Circolo polare artico. Con poco più di trecentomila abitanti, in questo posto, dove la temperatura arriva a meno trenta, la cosa più famosa è il porto: l’avamposto russo nell’Artico, il luogo dove riposa il rompighiaccio atomico “Lenin”, oggi trasformato in museo. Ma a Murmansk c’è un’altra cosa, oltre alla tradizione russa, che non è difficile trovare: il cibo cinese – basta fare un giro su Tripadvisor. Qualche giorno fa il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.