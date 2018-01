Roma. Chissà se adesso che lo gridano i cittadini scesi a protestare nelle strade iraniane e a fronteggiare la repressione (ci sono dodici morti) per il quinto giorno consecutivo suonerà più credibile una delle grandi verità del medio oriente: l’Iran sta dilagando nella regione perché spende cifre enormi all’estero per finanziare campagne di espansione aggressiva. “No a Gaza, no al Libano, no alla Siria: la mia vita per l’Iran” e anche “Noi non siamo filoarabi, siamo iraniani” sono gli slogan...

