E ora Macron andrà a Teheran?

Parigi. Se le manifestazioni degli ultimi giorni non degenereranno, venerdì 6 gennaio il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian andrà a Teheran per preparare il terreno alla visita ufficiale di Emmanuel Macron, prevista nei prossimi mesi. Sarebbe il primo presidente francese a entrare in Iran dal 1976, quando Valéry Giscard d’Estaing incontrò a Teheran lo shah Reza Pahlavi. Il paese si chiamava Persia, e non c’era stata ancora la rivoluzione islamica. La visita di Le Drian arriva in un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.