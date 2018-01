Il forgotten man iraniano è furioso

Al sesto giorno consecutivo di proteste, il regime iraniano ha lasciato cadere ogni tentennamento e ogni atteggiamento di finta comprensione e ha cambiato la sua versione dei fatti: i manifestanti nelle piazze non sono più cittadini che sbagliano ma che pure avevano qualche ragione per essere arrabbiati come ha detto il presidente Hassan Rohani, adesso sono agenti mandati da paesi nemici, come dice l’ayatollah Khamenei, e quindi – sottinteso – come tali devono essere trattati. E’ il segnale che Teheran...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.