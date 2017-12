Dov’è finito lo Stato islamico? Se il 2016 era stato l’anno del suo declino violento, il 2017 è stato l’anno in cui il cerchio si è chiuso: il gruppo terroristico che era riuscito a diventare uno stato di polizia ultra-islamista e a estendere il suo controllo su regioni intere della Siria, dell’Iraq e della Libia è tornato a essere soltanto un gruppo terroristico, dopo essere stato spazzato via in una serie di battaglie urbane violentissime. I suoi reduci in molti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.