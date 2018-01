Trump taglia gli aiuti al Pakistan

Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere bloccato gli aiuti economici al Pakistan, almeno finché non cambierà il suo atteggiamento nei confronti dei terroristi. La decisione, presa dopo un tweet in cui Donald Trump ha accusato il suo alleato di dare riparo ai terroristi che uccidono i militari americani in Afghanistan e di aver risposto agli aiuti economici soltanto con “bugie e inganni”, mette fine a una lunga ambiguità. Gli americani spendono 1,3 miliardi di dollari all’anno in aiuti e...

