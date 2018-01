La cosa riguarda Trump e l’Antitrump, ma ce la ritroveremo anche qui da noi, verso il 4 marzo. Quale cosa? Il fatto che le idee schierate contro il mito populista e nazionalista, che non è un’utopia ma appunto un mito soreliano, una “chiamata alle armi”, non funzionano. La Francia fa eccezione, notevole ma eccezione, per via della centralità inattaccata dello stato in quella storia e tradizione politica. Come scrisse a caldo dopo l’elezione di The Donald alla Casa Bianca Steven...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.