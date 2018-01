Berlusconi regista di coalizioni

Italia, con l'avvicinarsi del voto i partiti promettono la luna agli elettori

- In Italia uomini politici spericolati stanno lanciando soldi agli elettori con un tale abbandono che rischiano di far fallire il banco: lo scrive il quotidiano inglese "The Times" commentando le promesse pre-elettorali fatte in vista del voto del 4 marzo prossimo; gli economisti sono preoccupati dal fatto che i partiti italiani puntano tutto su insostenibili tagli delle tasse, aumenti della spesa pubblica ed innalzamento delle pensioni per conquistarsi un pur minimo vantaggio nel prossimo Parlamento, in cui secondo le previsioni non ci sarà una chiara maggioranza. Nel reportage, firmato dal corrispondente da Roma Tom Kington del "Times", si fa un elenco di queste promesse. A partire dal manifesto elettorale presentato l'altroieri domenica 7 gennaio dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia di Silvio Berlusconi, dalla anti-immigrazione Lega nord di Matteo Salvini e dal partito di estrema destra Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al termine di un vertice tenuto nella villa alle porte di Milano nota per i famigerati festini bunga-bunga: una flat tax ra il 20 ed il 25 per cento, raddoppio del minimo pensionistico a mille euro al mese e smantellamento della Legge Fornero; quest'ultimo punto costerebbe alle case dello Stato 360 miliardi di euro da qui al 2060. Non è da meno il Partito democratico (Pd) di centrosinistra di Matteo Renzi, che ha avanzato l'ipotesi di abolire il canone tv; mentre gli scissionisti di estrema sinistra dal Pd, riuniti nel cartello Liberi e uguali, propongono di cancellare le tasse universitarie. Il populista Movimento 5 stelle (M5s), fondato dal maniacale comico Beppe Grillo ed ora guidato dal 31ene Luigi Di Maio, a sua volta pensa all'istituzione di un "reddito di cittadinanza", un costoso sussidio per tutti i disoccupati; secondo i sondaggi il M5s è ampiamente in testa rispetto a tutti gli altri partiti: ma poiché scarta l'idea stessa di possibili alleanze, secondo Tom Kington del "Times" assai probabilmente sarà battuto nelle urne dalla coalizione guidata da Berlusconi. In generale, commenta il giornalista inglese, l'Italia sta lentamente emergendo dalla recessione ma la crescita della sua economia è ostacolata dal debito pubblico e dalla bassa produttività: non c'è quindi da stupirsi che i mercati tremino quando i partiti parlano di ignorare le regole Ue o di sforare il deficit di bilancio. Se dalle elezioni non emergerà un chiaro vincitore, conclude il "Times" citando le parole del ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan, l'Italia starebbe molto meglio senza i politici spacconi, le loro minacce e le loro promesse.