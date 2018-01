Nell'Afghanistan in balia di talebani e Califfato, la guerra non se n'è mai andata

Milano. Quattro attentati in Afghanistan nel giro di una decina di giorni, nomi e luoghi che riaffiorano nella memoria di noi occidentali che ci siamo convinti, per comodità e fretta, che quella guerra sia stata mezza vinta, mezza sopita. Gli attacchi dei talebani si alternano agli attacchi dello Stato islamico che qui avanza come fece in Siria e in Iraq anni fa, quando eravamo anche lì voltati da un’altra parte, per comodità e fretta. L’Hotel Intercontinental a Kabul colpito il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.