Il giudizio universale in Kentucky

La tragica fine di Dan Johnson, pastore del Kentucky e deputato dello stato, dovrebbe fungere da ammonimento per chi vuole trasformare il mutato clima sulle molestie sessuali in un giudizio universale sul genere maschile, da celebrare non già nelle aule di tribunale ma sui giornali. Qualche giorno fa il Kentucky Center for Investigative Reporting ha pubblicato una mastodontica inchiesta su Johnson, autorità assoluta di una piccola congregazione che aveva sede nel sottoscala di casa sua, una comunità del tipo assai...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.