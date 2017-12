Lo stile paranoico della politica americana, versione #metoo

New York. Mezzo secolo fa Richard Hofstadter parlava dello “stile paranoico della politica americana” per descrivere le iperboli cospirazioniste che si annidavano nelle mente di politici che vedevano ovunque minacce e fantasmi. Era l’America della seconda ondata della “red scare”, della “segregation forever” del democratico George Wallace e delle venature populiste del senatore repubblicano Barry Goldwater. Nei tempi dell’incontrollato twittare presidenziale, di ingerenze russe per interposte fake news e della nuova inquisizione sulle molestie sessuali, lo stile paranoico è più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.