Sesso, bugie e licenziamenti frettolosi al New Yorker

Il New Yorker, la rivista con le più belle copertine del mondo, che ha dato il via al caso Weinstein e all’universalità della resa dei conti fra uomini e donne, e quindi anche alla necessità di un’analisi profonda dei comportamenti e delle relazioni, ha licenziato il suo principale corrispondente da Washington, Ryan Lizza, per quella che ha definito “una condotta sessuale scorretta”. La Cnn l’ha sospeso in attesa di verificare meglio i fatti, e la Georgetown University ha fatto sapere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.