La sentenza della Cassazione sul saluto romano è una buona lezione di democrazia

La Corte di cassazione ha deciso che il processo di appello che aveva condannato alcuni militanti per aver fatto il saluto romano alla commemorazione di Sergio Ramelli deve essere ripetuto. Si tratta di un giudizio articolato e di buon senso. In sostanza si è deciso di considerare le circostanze in cui si è fatto il saluto romano, che non è un reato di per sé, se ha intenti commemorativi, lo è solo se è indice della volontà di ricostituire il Partito nazionale fascista, il che è vietato dalla Costituzione e dalla legge Scelba che fu emanata per attuare quel principio, o se configura i reati di odio e persecuzione razziale previsti dalla legge Mancino. In sostanza si riprendono i concetti già espressi in una sentenza della Corte costituzionale del 1958 in cui si diceva che il fatto è reato solo se compiuto in circostanze che configurano la volontà di ricostruire il Partito fascista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE