Più che dal fascista oggi tocca guardarsi dal fascistibile, di destra e di sinistra

C’è una poesia di Eugenio Montale, “Gerarchie”, che finisce con una specie di criptico scioglilingua: “L’avvento è l’improbabile nell’avvenibile, il pulsante una pulce nel pulsabile”. Aggiungerei, come poscritto apocrifo, che il fascista è un punto nero nel fascistibile. Già, ma cos’è il fascistibile? Dubito che oggi se ne ricordi qualcuno, ma all’epoca, cinquant’anni fa, “Il fascistibile” di Giulio Castelli fu un romanzo piuttosto famoso, e negli anni Settanta il suo titolo ebbe pure qualche chance di accasarsi nell’uso giornalistico come neologismo. L’innesto lessicale, come sappiamo, non attecchì. Poco male: ci riprovo oggi, e in cambio sacrifico volentieri agli dèi della lingua due parole d’autore più fortunate ma decisamente più scemotte, ur-fascismo e fascistometro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE