“È indecente e immorale contrapporre ai morti di destra quelli di sinistra”. Parla Luigi Manconi

Si è invocato l’intervento della polizia, la repressione della Digos, il pugno di ferro del Viminale, infine Elly Schlein ha chiesto ieri in Aula “l’identificazione e la punizione” di tutti i partecipanti al saluto romano di Acca Larenzia. “Io penso, piuttosto, che per la commemorazione di quei tre giovani missini uccisi nel 1978” – due per mano di un commando di estrema sinistra, l’altro da un agente delle forze dell’ordine – “non si debba prevedere alcuna sanzione penale, finché resta l’espressione di un rituale funebre”. Sociologo dei fenomeni politici, Luigi Manconi è stato in passato il capo del servizio d’ordine di Lotta Continua, gruppo politico che dell’antifascismo militante ha fatto una delle sue più alte bandiere. “In quale veste intende intervistarmi?”, mi chiede prima di iniziare la conversazione. Rispondo: “Entrambe”. Come militante e professore, vecchio rivoluzionario e studioso. Dice: “Favorevole come sono alla più ampia forma di libertà d’espressione, ritengo che persino i fascisti abbiano il diritto di ricordare i morti della propria parte con il saluto romano, a patto che dalle braccia tese non discenda alcuna violenza fisica”.

