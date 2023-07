La bugia di Bersani (e Conte) sull'Ucraina nella Nato

“Entrare nell'Allenaza vuol dire andare in guerra tutti. Funziona così", ha detto l’ex leader della sinistra, d’accordo con il capo dei grillini su una menzogna anti Kyiv. Le conclusioni saranno pure sensate, ma il presupposto è del tutto fasullo

Pier Luigi Bersani, con la sua parlata semplice e diretta, incarna nei talk-show la figura dello zio buono che dice cose di buonsenso. Ultimamente, interpellato da La7 sull’allarme lanciato da Giuseppe Conte riguardo al percorso agevolato di ingresso dell’Ucraina nella Nato che allontanerebbe la “prospettiva negoziale” e ci renderebbe “tutti coinvolti direttamente nel conflitto”, Bersani ha detto di essere d’accordo con il capo del M5s. “Condivido – ha detto l’ex leader della sinistra – entrare nella Nato vuol dire andare in guerra tutti. La Nato funziona così, dal giorno dopo siamo in guerra. Non credo che Zelensky abbia da guadagnare da una guerra mondiale”. Mai tanto buonsenso si è basato su una così grossa menzogna.