Salvate Tim dalle mani della politica

Domenica il cda di Tim esaminerà l’offerta del fondo Kkr per il 100 per cento del gruppo a 0,505 euro ad azione. La proposta risale allo scorso novembre e da allora è accaduto che: il capo azienda è divenuto Pietro Labriola, in Tim da oltre 20 anni; lo storico conflitto tra Vivendi (azionista al 24 per cento) e Cassa depositi e prestiti, cioè il Tesoro (circa il 10), si è ricomposto proprio intorno al nome di Labriola; il nuovo ceo ha presentato i conti del 2021 con 8,7 miliardi di perdite, 22,2 miliardi di debiti al lordo di operazioni straordinarie (17,6 al netto); ha delineato la scissione della rete dai servizi, con la prima da unire a Open Fiber dove Cdp ha il 60 per cento; il mercato ha reagito facendo crollare il titolo al minimo storico di 0,25. Poi c’è stata l’Ucraina, in ogni caso Tim ha recuperato quota 0,29. Poco più della metà di quanto offre Kkr, sulla cui offerta il management vecchio e nuovo ha tenuto la bocca chiusa.

