Il doppio costo di Tim

Gli italiani pagano due volte per l’azienda: come clienti e come contribuenti

Lo sciopero dei dipendenti Tim proclamato per il 23 febbraio ha per bersaglio più che l’azienda – che ha in Vivendi l’azionista di maggioranza e in Cassa depositi e prestiti il socio pubblico – lo scorporo delle rete dai servizi, obiettivo del governo esposto dal nuovo ad, Pietro Labriola. Secondo il sindacato, uno “spezzatino inaccettabile che priverebbe il paese di un’azienda di riferimento” e che non “aiuterebbe il mercato pervaso da segnali di prossimi sconvolgimenti”.