Vodafone respinge Iliad ma l'offerta tentata avrà un impatto anche su Tim

Vodafone rifiuta l’offerta di Illiad e Apax per le attività telefoniche italiane e nel farlo rende (inconsapevolmente) un favore a Telecom che ha convocato un cda per lunedì 14 per discutere dei piani futuri. Fino ad oggi, infatti, non ci sono state nella telefonia operazioni di compravendita in Europa, e men che meno in Italia, tali da rappresentare una valutazione di mercato attuale del business dei servizi. Ma un’offerta come quella di Illiad, secondo il parere di più analisti, può diventare un benchmark per operazioni nello stesso settore. In parole povere, il prezzo di 11,25 miliardi che Illiad era disposta a sborsare per Vodafone Italia già di per sé avrebbe potuto indurre gli investitori ad attribuire un maggior prezzo ai servizi commerciali di Telecom Italia (ServiceCo), che l’amministratore delegato Pietro Labriola ha in mente di separare dalla rete (NetCo). Il fatto poi che la proposta sia stata rifiutata perché Vodafone la ritiene troppo bassa (in una nota, infatti, la compagnia ha detto che non è nel miglior interesse degli azionisti), non fa altro che avvalorare questa tesi.

