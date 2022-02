Liberalizzazioni da accelerare per governare il caro energia

Il governo si affanna a trovare strumenti efficaci per proteggere gli italiani dal caro energia. Eppure c’è un modo semplice, che non costa nulla alle casse dello Stato: accelerare la liberalizzazione. Tra le famiglie e le micro imprese, il conto più salato lo stanno pagando quelle che si sono fidate della pubblicità ingannevole di Stato e hanno creduto allo slogan della “maggior tutela” – il nome della tariffa regolamentata che in teoria dovrebbe proteggere i consumatori dalla giungla del mercato. Lo certifica l’Istat secondo cui, nel mese di gennaio, i prezzi di tutela sono cresciuti molto più rapidamente di quelli sul mercato libero (+47,8 per cento contro +5,1 per cento la luce e +37,5 per cento contro +10,7 per cento il gas). Come è possibile? Lo spiega l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nel monitoraggio annuale appena pubblicato: “Le opportunità di risparmio rispetto alla tutela sono aumentate nel corso del 2021, sia in termini di numero di offerte disponibili che di importi risparmiati. In particolare, sono cresciute a partire dal luglio in poi, parallelamente con l’aumento dei prezzi all’ingrosso”.

