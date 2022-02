Iliad punta al 100 per cento di Vodafone. Ecco la concorrenza che salverà l'Italia

Entrata nel 2016 sul mercato italiano come quarto operatore mobile, la francese Iliad aveva puntato sui prezzi bassi, talvolta bassissimi, per competere con Tim (proprietaria della rete), Vodafone e il conglomerato Wind-3. Qualche scetticismo tra gli addetti ai lavori, all’epoca nessun negozio fisico, ma successo commerciale grazie agli abbonamenti a buon prezzo ottenuti con l’ottimizzazione delle frequenze prese in affitto dai più forti. Situazione cambiata nel 2020-2021 quando Iliad ha partecipato all’asta per il 5G e poi è diventata principale azionista dei supermarket di elettronica Unieuro. Ora Iliad ha avanzato un’offerta per acquisire gli asset italiani di Vodafone, seconda azienda mondiale e prima europea di telefonia mobile: 10-15 miliardi sul piatto e l’evidente volontà di sedersi in posizione di forza al tavolo delle connessioni ultraveloci, quando diverrà finalmente operativa la scissione tra rete e servizi di Tim.

