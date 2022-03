Una rete unica aperta ai privati: la via d'uscita per evitare una débâcle per Tim

Ieri Tim ha perso fino al 15 per cento in una giornata non drammatica per la Borsa. Una performance non influenzata dalla situazione globale del settore telefonico (Vodafone, Orange e Deutsche Telekom hanno segnato ribassi decimali), che non è in crisi come l’Auto ma come l’Auto deve attrezzarsi a un futuro competitivo, con investimenti, consolidamenti e utili (Stellantis insegna). E soprattutto con strategie conseguenti. Ma la mancanza di strategie, assieme a conti 2021 disastrosi, rischia di inabissare l’ex monopolista.

