Pirati addomesticati

Oggi si aprono le urne in Repubblica ceca, si voterà fino a sabato, tutti gli occhi sono puntati sul primo ministro uscente, il miliardario Andrej Babis, che è il favorito. E anche sul movimento dei Pirati che negli ultimi quattro anni ha avuto modo di riorganizzarsi e anche di ripensarsi. I Pirati sono in tutta Europa, ma questa volta, in Repubblica ceca, ambiscono ad avere posti rilevanti, magari dentro una coalizione di governo. A permetterglielo, secondo i sondaggi sono al 18 per cento, sarebbe stato un certo ripensamento delle loro tirate anti establishment.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE