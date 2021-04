Repubblica ceca contro Golia

Giovedì la Repubblica ceca ha ordinato l’espulsione di sessanta diplomatici russi. La scorsa settimana ha scoperto che dietro al sabotaggio di un deposito di munizioni destinate all’Ucraina c’è l’intelligence militare russa, lo stesso Gru che sarebbe dietro ad altre azioni aggressive in Europa. Dice Praga che le prove che collegano all’esplosione del deposito, durante la quale morirono anche due cittadini cechi, uomini dei servizi russi aumentano e per questo ha deciso di tagliare di molto il numero di funzionari presso l’ambasciata di Mosca. Anche la Slovacchia, la Lituania e la Lettonia per dimostrare solidarietà alla Repubblica ceca hanno deciso di espellere diplomatici russi dando un segnale importante al Cremlino.

