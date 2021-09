Tribunali di carriera

Non abbiamo strumenti per valutare la carriera e le qualità professionali di un magistrato come Massimo Terzi, fino a qualche giorno fa presidente del tribunale di Torino e ora dimessosi dalla carica e dalla stessa magistratura in seguito a una “delusione” di carriera. Non abbiamo strumenti per giudicare neppure il suo collega Giuseppe Ondei, nominato presidente della Corte di appello di Milano, il ruolo cui Terzi ambiva. Sono senza dubbio due ottimi e integerrimi magistrati. La vicenda che riguarda il magistrato torinese è però interessante, forse significativa, e di certo offre più domande che risposte. Terzi, 65 anni, si è dimesso scegliendo la pensione con cinque anni di anticipo perché, ritenendosi favorito per la nomina a Milano – un importante avanzamento di carriera in una carriera in cui i meccanismi di avanzamento sono tutto – è stato sopravanzato da Ondei. Si è sentito tradito “da meccanismi di merito e di riconoscimento di competenze che pure è convinto di aver dimostrato nel tempo di possedere”, ha scritto la Stampa. Che ha riportato le sue dichiarazioni: “Ho fatto 17 anni di ruoli direttivi e mi hanno preferito un altro che non aveva questi numeri. Cosa dovrei pensare?”.

