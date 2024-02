I dati sulla fiducia dei consumatori ci danno altre buone notizie economiche

Nel momento in cui due partite industriali del peso di Ilva e Stellantis sono forse nel punto più critico della loro storia fortunatamente ci sovviene la statistica economica. Che incredibilmente ci apre la visuale di uno scenario del tutto diverso per i prossimi mesi. A gennaio, infatti, l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese è salito per il secondo mese consecutivo passando rispettivamente da 95,8 a 96,4 e da 97,3 a 98,1. Per le famiglie si tratta del dato più alto da giugno ‘23 mentre per le imprese è il tetto da aprile ‘23. È significativo e vale la pena sottolinearlo anche il dato riferito alla sola industria che vede crescere la fiducia da 87,3 a 88,3, ma in verità anche il commercio è segnalato in salita da 104 a 106,6 (più limitato l’incremento di servizi e costruzioni). Bastano questi numeri a generare un effetto-rondine?



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE