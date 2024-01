“Quella nel Mar Rosso è una guerra commerciale”. Parla Elvio Silvagni (Valleverde)

“Sono d’accordo con il ministro Crosetto, quella in atto nel Mar Rosso è una guerra commerciale che punta ad alterare le regole globali. Perciò l’Italia, con l’Europa, deve fare tutto ciò che necessario per ristabilire un equilibrio”. Anche con l’uso della forza? “Certamente, anzi, bisognava intervenire anche prima perché adesso i danni economici sono in parte irreparabili”. A parlare è un piccolo-medio imprenditore calzaturiero italiano, Elvio Silvagni, proprietario della Valleverde, azienda con 31,5 milioni di fatturato realizzato nel 2023 e una catena produttiva che si allunga fino all’estremo oriente. “Produciamo il 70 per cento delle scarpe in Europa – racconta al Foglio – ma un terzo di semilavorati e prodotto finito arriva da paesi come Cina, Bangladesh, India e Pakistan. Per noi il blocco del transito delle navi dal canale di Suez si traduce in un danno potenziale rilevante a cui, però, speriamo di far fronte in qualche modo. Ma in condizioni anche più pesanti si trovano oggi centinaia di imprese del distretto calzaturiero che non so quanto potranno resistere”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE