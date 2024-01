Fatto contro Crosetto. L'audio del discorso smentisce il quotidiano di Travaglio

Il giornale attribuisce al ministro della Difesa frasi choc su Ucraina, Cina, Medio Oriente e "neutralità" dell'Italia. Ma nella registrazione dello speech, ascoltata dal Foglio, non c'è traccia di nessuna di quelle affermazioni. Dice l'opposto. Per il ministro è "un atto di guerra ibrida"

Chissà se è stata, come lui ritiene, una forma di “guerra ibrida”, una polpetta avvelenata oppure solo superficialità. Perché la ricostruzione pubblicata dal Fatto quotidiano del discorso del ministro della Difesa, Guido Crosetto, non coincide affatto con l’audio, in possesso dal Foglio ha potuto ascoltare, dell’intervento del ministro. Non è che ci sono delle imprecisioni. I due discorsi sono completamente diversi, quasi opposti, sicuramente incompatibili.