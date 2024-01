Quanto pesa il Mar Rosso per l'Italia 

Che gli attacchi alle navi occidentali nel Mar Rosso stessero creando problemi alle catene di approvvigionamento è stato subito evidente, ma finora non si conosceva la dimensione del rischio che l’Italia sta correndo per il rallentamento del commercio globale. Oggi Bankitalia ha messo nero su bianco alcuni dati nel bollettino economico che cominciano a descrivere più nel dettaglio il fenomeno. Attraverso il Mar Rosso transita quasi il 16 per cento delle importazioni italiane in valore. Non è tantissimo ma si tratta di una media ed è abbastanza per creare dei danni alle filiere produttive più esposte, come ad esempio quella della moda. Secondo Bankitalia, infatti, circa un terzo delle importazioni della moda arriva nel nostro paese attraverso il Mar Rosso.

