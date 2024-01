L'impatto degli attacchi houthi sull'inflazione

I raid delle milizie nel Mar Rosso rallentano le catene di approvvigionamento globali. Gli effetti potrebbero vedersi anche sulle politiche monetarie delle banche centrali. Ma ci sono tre motivi per essere ottimisti

Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente possono pesare sulla politica monetaria rallentando il taglio dei tassi nel 2024 a causa dei rischi di nuove fiammate dell’inflazione dovute a interruzioni nelle catene di approvvigionamento. E’ l’ipotesi che circola tra gli operatori di mercato che temono di assistere a un film già visto dopo la pandemia. A seguito degli attacchi dei ribelli houthi in Yemen alle navi che attraversano il Mar Rosso e che fanno rotta verso il Canale di Suez e le principali economie globali, le maggiori compagnie di trasporto marittimo hanno già segnalato notevoli ritardi nelle consegne. E Schroders, una delle più antiche case d’investimento d’Europa, osserva che le immagini satellitari mostrano che nessuna nave diretta verso i principali porti europei, statunitensi o britannici, sta attraversando il Mar Rosso, preferendo deviare verso l’Africa meridionale. A questo si aggiungono i problemi di siccità nel Canale di Panama e le difficoltà nella rotta di navigazione del Reno, fondamentale per i produttori tedeschi. “Sembra che le catene di approvvigionamento globali debbano affrontare una tempesta perfetta colma di rischi”, dice Schroders.