La crescita dei paesi in via di sviluppo non può essere legata solo a Cina e India

A fine dicembre scorso l’Etiopia non ha pagato 33 milioni di dollari di cedole in scadenza a fronte di un debito di un miliardo di dollari che, come settore pubblico, ha con l’estero. Questa scelta, secondo il ministero delle Finanze, non è motivata dalla mancanza di mezzi per pagare le cedole in scadenza, ma dal voler mandare un segnale agli operatori privati, che, a differenza di quelli pubblici, non hanno accettato di discutere la ristrutturazione del debito. Secondo la World Bank, negli ultimi tre anni, le dichiarazioni di insolvenza sono state diciotto per dieci paesi in via di sviluppo (Pvs). Un numero maggiore rispetto a quello dei precedenti due decenni. Quale è l’origine dell’andamento così negativo delle insolvenze?

