Ecco cosa c'entrano i trattori con l'alfabetizzazione. Spunti per il futuro

Molte persone amano le automobili (compreso il sottoscritto, anche se giro in monopattino) ma ignorano la bellezza delle macchine agricole, come il trattore ad esempio. Uno pensa che il trattore sia roba da contadini, un po’ bifolchi, di quelli che guidano carri armati senza nessuna raffinatezza, eppure questa macchina entra a pieno titolo tra le invenzioni che hanno cambiato l’agricoltura e dunque il mondo. Lo so, abbiamo l’abitudine di raccontare la storia millenaria usando vari strumenti: quelli storici, economici, antropologici, appartenenti a discipline considerate nobili. Insomma, già non siamo abituati all’aurea mediocritas, pensate se per descrivere la storia del mondo ci occupiamo di cose terra terra come il trattore: il gentile lettore ci lascia. E invece, per cominciare, non alle Muse va fatta la preghiera, come si faceva nei proemi del tempo che fu, ma ai gentili lettori. Svegliatevi! Uscite dalla bolla della cultura umanista, tenete lontano gli oscuri e mai sopiti sofisti. Concentratevi su un dato: molti dei nostri nonni contadini hanno imparato a leggere grazie al trattore, sì, quella macchina per bifolchi. E magari, alfabetizzati, ci hanno trasmesso un po’ d’amore per la lettura. Quindi rispettiamo il trattore, motore dell’alfabetizzazione al pari del maestro Manzi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE