Lavoratori introvabili, disoccupati e lavoratori in fuga. Il lavoro e i suoi tre spettri

S’aggirano nell’occidente post industriale (e in quella sua landa provinciale e landinizzata che è l’Italia) ben tre spettri, altro che uno. Lo spettro del lavoro, nel senso che chi ce l’ha vorrebbe evaderne come dalla galera, almeno a sentire i teorici delle grandi dimissioni; lo spettro del non lavoro, nel senso un tantino più drammatico di chi non ce l’ha e ne ha invece bisogno (ma i recenti dati Istat informano che va un po’ meglio, rispetto al peggio di cui sempre si parla); infine lo spettro del lavoro che cerca lavoratori, ma sempre meno riesce a trovarne. Messo così sembra un rebus dell’assurdo, insolubile. Forse davvero lo è. Di solito analisti, economisti e specializzati vari cercano di sbrogliare la matassa partendo dai fili dei dati macro: digitale e IA rubano occupazione, la transizione green che dovrebbe essere la panacea stenta a partire, la crisi demografica toglie lavoratori anche dove il lavoro ci sarebbe e intanto la memoria lunga del Covid e il cambio di stili di vita inducono molti a darsela a gambe. Poi c’è il famoso mismatching tra domanda, offerta e formazione: nei distretti industriali lombardi le Pmi ad alta innovazione ormai “prenotano” i migliori elementi in uscita dalle scuole o dalle università con due anni d’anticipo sulla fine degli studi. E non è sicuro che trovino (certo, anche per i giovani al primo impiego oggi fanno premio le condizioni: la busta paga, anche se è buona, non è l’unico criterio). Gli spettri sono al lavoro e la notte è lunga. In tutto questo ci sono però un paio di fattori che spettri non sono: il fattore umano, la decisione di cosa sia lavoro, e una capacità di visione realista.

