"L'esperimento Milei" è un unicum argentino: chi è da temere è Trump

Il premio Nobel per l’economia dello sviluppo Simon Kutznets nel 1971 lo aveva già detto: esistono paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo e poi il Giappone e l’Argentina. L’Argentina è un paese molto difficile da inquadrare in una categoria sia in economia che in politica. E lo stesso accade con il neopresidente Javier Milei. L’Argentina ha avuto due grandi episodi di iperinflazione negli anni '70 e '80 e due tentativi falliti di stabilizzazione del cambio (il piano Austral e la parità peso-dollaro) al termine dei quali la svalutazione del 2001 ha spazzato via i risparmi della classe media causando profonde recessioni. L’economia è esposta alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e agricole, soprattutto della soia di cui la Cina è il maggior compratore dagli anni 2000, del petrolio e del litio, anch’esso largamente scambiato con i cinesi. La storia politica è altrettanto singolare a iniziare da Juan Perón, che era amico di Franco (da cui fu ospite in esilio per 18 anni), ammiratore di Hitler e Mussolini ma contemporaneamente fondatore del partito dei lavoratori e dei sindacati: con lui l’Argentina ospitò la maggiore immigrazione di tedeschi che fuggivano dai nazisti prima della guerra e poi quella dei nazisti che fuggivano dopo la guerra. Peronista era il presidente Menem che negli anni 90 si affidò ai liberisti della scuola di Chicago, come peronisti sono i Kirchner che si sono affidati ai russi e ai cinesi. L’Argentina ha avuto sei colpi di stato nel 20esimo secolo, l’ultimo tragico dei militari antiperonisti e anticomunisti dal 1976 al 1983 fece 30mila desaparecidos.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE